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Назван простой способ улучшить пищеварение

Небольшая прогулка после еды облегчает переваривание пищи и улучшает работу системы пищеварения, считает терапевт Никки Доран. Простой способ наладить работу желудочно-кишечного тракта она назвала изданию HuffPost.

Назван простой способ улучшить пищеварение
© Lenta.ru

По словам Доран, во время ходьбы стимулируются мышцы живота, что способствует продвижению пищи по пищеварительной системе. Кроме того, она указала, что прогулки помогают предотвратить резкое повышение сахара в крови после еды.

«При физической нагрузке мышцы становятся более восприимчивыми к поглощению глюкозы. Они используют сахар из кровотока для получения энергии», — объяснила врач.

Также терапевт отметила, что при ходьбе в мозге вырабатываются нейромедиаторы хорошего самочувствия, такие как серотонин и эндорфин. По ее словам, эти гормоны помогают улучшить настроение и снижают уровень стресса, а также положительно влияют на общее психическое благополучие.

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Доран добавила, чтобы получить полноценную пользу от прогулки, достаточно выйти на улицу на 10-15 минут спустя 10-30 минут после еды.

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