Диетолог назвала правила смены типа питания

Резкий переход от одного типа питания к другому может отрицательно сказаться за здоровье. О том, как правильно начать питаться по-новому, рассказала диетолог Полина Журавлева, пишет Общественная Служба Новостей.

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«Ваши пищевые привычки не проходят бесследно. Они будут давать о себе знать. Это может негативно сказаться на эндокринной системе и порой даже на психическом состоянии», – предупредила диетолог.

По словам специалиста, если вы решили начать питаться полезно, для начала нужно почистить организм. Здесь помогут свекольные или капустные соки, солевые клизмы или отвары лекарственных трав.

Понять, что организм зашлакован, можно по ряду признаков. Сначала это может быть головная боль, постоянная усталость, раздражительность и слабость.

«Более серьезные признаки включают изжогу, тошноту, отрыжку, повышенное потоотделение, высыпания на коже, горечь во рту, неприятный запах изо рта и другие», – рассказала специалист.

При появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу, который поможет эффективно очистить организм от вредных веществ. После этого можно переходить к новому типу питания.