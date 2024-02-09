Диетолог объяснила, как выбрать полезную для здоровья пиццу

Врач-диетолог Марьяна Джутова призвала россиян отказаться от толстых коржей для пиццы и соусов для макания. По ее словам, это поможет сделать блюдо сбалансированным и безвредным.

«Если вы любитель пиццы и хотите убедиться, что употребляете пиццу максимально полезным способом, вот несколько идей, которые стоит рассмотреть. Например, выбирайте пиццу на тонком тесте и откажитесь от толстых коржей для пиццы и соусов для макания», – сказала она.

Кроме того, Марьяна Джутова посоветовала использовать в качестве гарнира к блюду зеленый салат или любые другие овощи. Это поможет избежать перегрузки организма чрезмерным количеством калорий, углеводов и натрия, передает РИАМО. При этом если выбирать жирную пиццу на толстом тесте, то это создает дополнительную нагрузку на пищеварительный тракт, а также способствует набору лишнего веса.