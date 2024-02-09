Тренер перечислил фитнес-привычки, которые могут разрушить тело после 50 лет

Регулярные занятия спортом помогают с возрастом оставаться активным. Тем не менее есть ряд привычек, которые только навредят вашему телу. Особенно если вам уже за 50.

Вы не разминаетесь перед тренировкой. Даже если у вас мало времени, отказ от разминки может плохо сказаться на вашем здоровье. Он повышает вероятность растяжения мышц или возникновения травм. К тому же с возрастом у человека снижается гибкость тела и ухудшается кровообращение, говорит Ронни Гарсия из Blink Fitness.

Вы делаете слишком много высокоинтенсивных упражнений. Бёрпи, бег по твёрдым поверхностям и приседания с выпрыгиванием могут входить в вашу программу тренировок. Но будьте осторожны: они могут слишком сильно нагрузить ваши суставы. Вместо этого выбирайте виды деятельности вроде езды на велосипеде, плавания или занятий на эллиптическом тренажёре.

Вы слишком много тренируетесь. Чрезмерные тренировки без надлежащего периода отдыха могут привести к усталости, повышенному риску травм и даже к ослаблению иммунной системы.

У вас неправильная техника. Если сомневаетесь, правильно ли вы делаете какое-то упражнение, проконсультируйтесь об этом с тренером.

Вы избегаете силовых упражнений. Поднятие тяжестей — очень важная часть любой фитнес-программы, которая замедляет или обращает вспять старение. Поднимайте тяжёлые для вас веса с небольшим количеством повторений.

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Вы пропускаете упражнения на мобильность. Виды деятельности, направленные на улучшение мобильности, могут включать йогу, массаж, растяжку или любые другие занятия, включающие в себя ту или иную форму растяжки. Для получения максимальной пользы от них рекомендуется добавлять от 30 до 60 минут таких упражнений три раза в неделю в сочетании с силовыми тренировками.

Вы слишком много внимания уделяете изолирующим упражнениям. Ваш фокус внимания должен быть направлен всё же на сложные упражнения, которые нагружают несколько мышц и суставов.

Вы ходите только по устойчивым поверхностям. Ходьба по грунтовым поверхностям помогает улучшить баланс и увеличить силу голеностопного сустава, одновременно уменьшая нагрузку на суставы.

Вы вообще пропускаете тренировки. Любая физическая активность всегда лучше, чем совсем ничего.