Названа самая полезная каша
Профессор Грант Шехян рассказал о пользе каш.
«Одной из самых полезных каш можно назвать овсянку. Благодаря сбалансированному составу она легко усваивается, а имеющаяся в составе клетчатка помогает кишечнику активнее работать. Хороши пшенная крупа, легкоусвояемая благодаря балансу белков и углеводов, гречка, которая известна высоким содержанием железа. Эти каши часто входят в меню отделений кардиологии. Но польза каш — величина непостоянная. Многие стараются улучшить их вкус, добавляя сливочное масло, пережаренные овощи или жирное мясо. С такими добавками каши однозначно перестают быть диетическими и даже могут навредить», — сказал он.
Как пишут «Известия», при этом правильно приготовленная каша может стать действенным средством от холестериновых бляшек. Каши без масла способствуют очищению сосудов и сокращению риска развития заболеваний сосудов и сердца, сообщил профессор.
Еще один метод приготовления каш, при котором сохраняется максимум их полезных свойств, — заваривание или запаривание, отметил эксперт.
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