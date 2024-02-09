Названа самая полезная каша

«Одной из самых полезных каш можно назвать овсянку. Благодаря сбалансированному составу она легко усваивается, а имеющаяся в составе клетчатка помогает кишечнику активнее работать. Хороши пшенная крупа, легкоусвояемая благодаря балансу белков и углеводов, гречка, которая известна высоким содержанием железа. Эти каши часто входят в меню отделений кардиологии. Но польза каш — величина непостоянная. Многие стараются улучшить их вкус, добавляя сливочное масло, пережаренные овощи или жирное мясо. С такими добавками каши однозначно перестают быть диетическими и даже могут навредить», — сказал он.