Доктор назвал плюсы и минусы супов-пюре

В последнее время супы-пюре стали очень популярны, поскольку они помогают в потере лишних килограммов.

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По словам эксперта, супы-пюре легко усваиваются, горячие – быстро согревают. Они весьма питательны, утоляют голод, но не надолго.

На этом их польза заканчивается, заявил Кутушов в беседе с «Южным Федеральным».

По мнению токсиколога, чувство сытости быстро проходит. Кроме этого, они супы-пюре, в которых нечего пожевать, могут стать причиной нерегулярного и так называемого неоформленного стула, поскольку кишечнику нечего скреплять.

Токсиколог рекомендует балансировать еду, без медицинских показаний не переходить на жидкое питание.

Также Кушунов предупредил аллергиков, что нужно тщательнее уточнять ингредиенты, которые входят в состав супа-пюре, если вы не готовите его самостоятельно.

Специалисты Роспотребнадзора советуют исключить некоторые супы из рациона при проблемах с ЖКТ.