Диетолог предупредила о риске набора веса из-за отказа от ужина

Эндокринолог, нутрициолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Панова рассказала, к каким негативным последствиям может привести полный отказ от вечернего приема пищи.

Панова пояснила, что ужин – важный прием пищи, и полный отказ от него может привести к замедлению обмена веществ, вследствие чего увеличивается риск набора веса.

При этом диетолог пояснила, что ужинать следует за три или четыре часа до сна, в случае сильного голода можно перекусить за 1,5 часа до отхода ко сну, но в этом случае еда должна быть легкой.

Помимо этого, эндокринолог напомнила, что ужин должен составлять не более 20% от общего количества потребляемых за день калорий. Из вечернего рациона следует исключить сладости и выпечку, богатые углеводами гарниры, колбасы, копчености и соленья, а также фрукты с высоким гликемическим индексом, жирную еду, кофеин, газировки, шоколад и алкоголь.