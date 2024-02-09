Больше сна и меньше сахара: лучшие способы побороть слабость во время менструации

Не секрет, что в «эти дни» женщина становится более восприимчивой к внешним раздражителям. Часто можно услышать жалобы на постоянную слабость, с которой не так-то просто бороться. Мы поговорили с гинекологом Александрой Ветровой, которая подсказала несколько лайфхаков для тех, кого постоянно клонит в сон во время менструации.

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Меняем рацион

Не стоит недооценивать влияние потребляемой пищи на женский организм в этот период. Как говорит наш эксперт, некоторые продукты могут увеличивать выработку гормонов, которые и так нестабильны в первые дни цикла. Александра: «Добавьте в рацион продукты богатые железом и белком, так как именно эти элементы первыми теряются в период менструации». А вот соль и сахар стоит исключить хотя бы на неделю.

Больше спим

Если ваша менструация болезненная, могут возникать проблемы со сном, что вдвойне негативно сказывается на самочувствии. Александра рекомендует отказаться от кофе и сократить время, которое вы тратите на смартфон или планшет. Вместо это постарайтесь максимально подготовиться ко сну. «Заварите травяной чай, почитайте книгу и делайте все, чтобы настроить мозг на расслабление. Чем больше спите и, в целом, отдыхаете во время менструации, тем лучше вы будете себя чувствовать», — поясняет эксперт.

Активный образ жизни

Как ни странно, к серьезной слабости во время менструации приводит отказ от физической активности. Эксперт предупреждает, что при обильной менструации необходимо давать больше отдыха организму, но если ваше состояние позволяет, не отказывайтесь от легких тренировок.