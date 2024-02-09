Почему после еды снова возникает чувство голода? Объяснила врач

«Если вы едите слишком быстро, ваш мозг может не успеть зарегистрировать ощущение сытости. Постарайтесь есть медленно, наслаждаясь каждым кусочком пищи, и дайте своему организму время осознать, что вы наелись», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».