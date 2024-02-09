Зачем чистить зубы до завтрака? Стоматолог объяснил

Стоматолог Золотницкий объяснил, зачем чистить зубы до завтрака
По словам главного внештатного специалиста-стоматолога Депздрава Москвы Игоря Золотницкого, зубы нужны чистить два раза в день. При этом утренняя чистка должна происходить до первого приема пищи.
Это объясняется тем, что с поступлением пищи зубной налет, образовавшийся за ночь, усиливает выработку кислоты. Это наносит двойной вред зубам, что чревато образованием кариеса.
После приема пищи желательно прополоскать ополаскивателем, посоветовал стоматолог в разговоре с «Москвой 24».
Вечером зубы необходимо чистить после последнего приема пищи перед сном. Это снижает риск развития кариеса.
Напомним, по словам доктора, исправление неправильного прикуса – важный шаг к улучшению общего здоровья. Также ранее стоматолог Антипенко предупредил об опасности регулярного употребления каш, а привычку грызть семечки назвали одной из самых разрушительных для зубов привычек.