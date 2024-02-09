Зачем чистить зубы до завтрака? Стоматолог объяснил

По словам главного внештатного специалиста-стоматолога Депздрава Москвы Игоря Золотницкого, зубы нужны чистить два раза в день. При этом утренняя чистка должна происходить до первого приема пищи.

Это объясняется тем, что с поступлением пищи зубной налет, образовавшийся за ночь, усиливает выработку кислоты. Это наносит двойной вред зубам, что чревато образованием кариеса.

После приема пищи желательно прополоскать ополаскивателем, посоветовал стоматолог в разговоре с «Москвой 24».

Вечером зубы необходимо чистить после последнего приема пищи перед сном. Это снижает риск развития кариеса.