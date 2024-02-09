Нутрициолог: отказ от сахара поможет сохранить молодость кожи

Так, она советует снизить потребление сахара, потому что он препятствует усвоению витаминов и минералов, а также приводит к нависанию век и морщинам. Соль также может спровоцировать отеки, поэтому злоупотреблять ею не стоит, добавила эксперт. Из рациона питания лучше убрать переработанные мясные продукты (колбасы, сосиски), вместо них необходимо включать продукты, богатые фитоэстрогенами: бобовые, сою органического происхождения, семена льна и кунжута, грецкие орехи, водоросли. Нутрициолог также рекомендует пить больше чистой воды и отказаться от сладостей, выпечки и фастфуда. Помимо этого, важно заниматься физической активностью, больше гулять и наладить сон.