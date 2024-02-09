Стоматолог предупредил о вреде утреннего кофе для зубов

Специалист в области стоматологии Даз Сингх предупредил о вреде утреннего кофе для зубной эмали в интервью изданию HuffPost. Утверждается, что самый неподходящий момент для чашки бодрящего напитка – сразу после пробуждения.

© unsplash

Сингх подчеркнул, что регулярное употребление кофе, особенно перед выполнением утренних гигиенических процедур ротовой полости, может спровоцировать эрозию эмали и образование пятен на зубах. Это связано с кислотной средой кофеина и его низким уровнем pH. Если выпить кофе перед чисткой зубов, может начаться химическая реакция, приводящая к размягчению эмали, что со временем разрушит ее.