Диетолог: советы по питанию из интернета могут навредить

Однако ведущий врач-диетолог Санкт-Петербургской больницы имени святой Марии Магдалины Наталья Круглова подчеркнула «ФедералПресс» , что такие общие рекомендации не всегда учитывают индивидуальные особенности и состояние здоровья каждого конкретного человека.

Личные консультации специалиста, по ее мнению, являются более эффективными, поскольку только в ходе индивидуального обследования можно выявить возможные заболевания и особенности организма, что позволит дать более точные и полезные рекомендации.

Однако, как отмечает диетолог, общие рекомендации о режиме питания и базовых продуктах чаще всего подходят для всех. Она призывает быть осторожными с необоснованными с точки зрения научных данных советами, такими как полное исключение определенных продуктов из рациона, например, молочных продуктов или глютена. Эти рекомендации могут быть неактуальны для многих людей.