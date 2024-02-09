Диетолог: советы по питанию из интернета могут навредить

Диетолог объяснила, могут ли советы из нутрициологов из интернета навредить
Однако ведущий врач-диетолог Санкт-Петербургской больницы имени святой Марии Магдалины Наталья Круглова подчеркнула «ФедералПресс», что такие общие рекомендации не всегда учитывают индивидуальные особенности и состояние здоровья каждого конкретного человека.
Личные консультации специалиста, по ее мнению, являются более эффективными, поскольку только в ходе индивидуального обследования можно выявить возможные заболевания и особенности организма, что позволит дать более точные и полезные рекомендации.
Однако, как отмечает диетолог, общие рекомендации о режиме питания и базовых продуктах чаще всего подходят для всех. Она призывает быть осторожными с необоснованными с точки зрения научных данных советами, такими как полное исключение определенных продуктов из рациона, например, молочных продуктов или глютена. Эти рекомендации могут быть неактуальны для многих людей.
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