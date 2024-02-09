Врач рассказал о распространённой привычке, которая убивает здоровье
Врач-гастроэнтеролог Павел Колтупов рассказал о распространённой привычке, которая убивает здоровье.
По словам специалиста, речь идёт о многократном заваривании одного и того же чайного пакетика, передаёт издание «Кубанские новости». При этом он отметил, что чай в пакетиках – идеальный вариант для путешественников или гостей. Но приготовить на их основе качественный напиток можно всего один раз.
«Чем больше заваривается пакетик, тем выше риски получить расстройство желудка и даже пищевое отравление, – предупредил Колтупов.
Дело в том, что уже использованном пакетике, объяснил врач, начинают в ускоренном темпе размножаться бактерии. И большая их часть – отнюдь не безопасны для здоровья.
«В лучшем случае можно получить лёгкую степень тошноты, а в худшем - рвоту и потерю сознания», – резюмировал гастроэнтеролог.
Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Колтупов рассказал, к какому виду рака может привести лишний вес.