Врач рассказал о распространённой привычке, которая убивает здоровье

По словам специалиста, речь идёт о многократном заваривании одного и того же чайного пакетика, передаёт издание «Кубанские новости». При этом он отметил, что чай в пакетиках – идеальный вариант для путешественников или гостей. Но приготовить на их основе качественный напиток можно всего один раз.