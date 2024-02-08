Диетолог рассказала, как без вреда для здоровья сбросить лишний вес

Известный диетолог и нутрициолог Зина Руденко в интервью Nation News объяснила, что для женщины безопасной нормой потери веса считается один килограмм в неделю. По словам эксперта, хоть процесс похудения займет время, но при этом он окажет наименьший вред организму, сообщает «Турпром».

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Чтобы добиться подтянутой фигуры и избавиться от лишних сантиметров в талии, эксперт рекомендует еженедельно заниматься спортом. Причем подойдут любые виды активности: от бега до йоги или растяжки.

Кроме того, Зина Руденко рекомендует резко не сокращать количество потребляемых калорий, а придерживаться стандартного дефицита в полторы или две тысячи калорий в день для женщин и двух с половиной тысяч для мужчин.