Диетолог рассказала, как без вреда для здоровья сбросить лишний вес
Известный диетолог и нутрициолог Зина Руденко в интервью Nation News объяснила, что для женщины безопасной нормой потери веса считается один килограмм в неделю. По словам эксперта, хоть процесс похудения займет время, но при этом он окажет наименьший вред организму, сообщает «Турпром».
Чтобы добиться подтянутой фигуры и избавиться от лишних сантиметров в талии, эксперт рекомендует еженедельно заниматься спортом. Причем подойдут любые виды активности: от бега до йоги или растяжки.
Кроме того, Зина Руденко рекомендует резко не сокращать количество потребляемых калорий, а придерживаться стандартного дефицита в полторы или две тысячи калорий в день для женщин и двух с половиной тысяч для мужчин.
В конечном счете диетолог дополнила, что в процессе похудения категорически нельзя использовать препараты для быстрого сжигания жира. Так как они могут оказать пагубное влияние на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы.