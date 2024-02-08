Сомнолог рассказал, как наладить режим сна

Часто можно услышать, что полезно ложиться спать до 22–23 часов, а вставать – рано, чуть ли не с рассветом. Предполагается, что так человек будет здоровее, бодрее и веселее. Врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов рассказал, что в правильном режиме сна не важно, ложится ли человек до 10 вечера или после часу ночи, просыпается ли в 5 утра или в 10.

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«Вставать по солнцу – казалось бы, правильная рекомендация. Но возьмем экватор, где 12 часов день и 12 часов ночь. Люди там должны спать по 12 часов? Это превышает норму в 8 часов. Или возьмем северные страны, где бывают полярная ночь и полярный день. А там как вставать и ложиться с солнышком? Тоже не понятно», – говорит специалист.

С развитием технологий и появление искусственного освещения человек может «обманывать» мозг. Например, с помощью светового будильника или штор блэкаут.

На самом деле, в правильном режиме сна неважно, ложится ли человек в 10 часов вечера или в 1 ночи, просыпается в 5 утра или в 10. Бузуном отмечается, что для здорового сна главное просыпаться каждый день в одно и то же время; спать рекомендуемое количество часов; обеспечивать условное световое сопровождение дня и ночи. А при частой смене графика или нарушении режима сна развивается бессонница.

Так, утверждает сомнолог, чтобы перестроиться под определенный график работы и ритм жизни нужно использовать светобудильник, постепенно увеличивающий освещенность помещения. А вечером, за несколько часов до отхода ко сну Бузунов рекомендует одевать солнцезащитные очки. Они снижают освещенность и убирают голубой спектр и мозг понимает, что уже темнеет. К моменту отхода ко сну начинает вырабатываться гормон мелатонин и при создании полной темноты человек засыпает.

«Таким образом, человек живет в Москве, но по времени, допустим, Гонконга. Он ложится в 7 вечера, встает в 3 часа ночи, соблюдает режим и все гормоны подстраиваются под этот режим», – цитирует слова сомнолога портал «Доктор Питер».