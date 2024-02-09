Диетолог: Завтрак в первый час после подъема снижает риски сахарного диабета
Гастроэнтеролог, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова считает, что правильное соблюдение интервалов между завтраком, обедом и ужином позволяет значительно снизить риски развития сахарного диабета.
По ее словам, если просыпаться в 7 утра, то надо полноценно и сбалансированно поесть до 8 часов, а если встать в 10, то завтракать надо уже до 11 часов. Таким образом, позавтракав именно в первый час бодрствования, человек запустит метаболические процессы и нормализует уровень глюкозы, тем самым снизив риски развития диабета. Дианова также отметила, что поесть можно и за 3-4 часа до сна, даже если человек ложится спать в час ночи.
«Например, когда ко мне пациент приходит и говорит, что ест 3 раза в день, и у него есть какие-то проблемы с лишним весом или жёлчным пузырём, я всегда говорю – вам нужен один перекус. Посмотрите, где слишком большой промежуток, и включите туда дополнительный прием пищи. И действительно, как только человек вносит тот самый перекус, ужин автоматически становится немного меньше по объёму. И когда приемы пищи по объему становятся меньше, то и риск возникновения диабета со временем снижается – нет резких скачков глюкозы. Поэтому дополнительный приём пищи хорошо влияет на профилактику развития диабета», — пояснила врач в беседе с ОСН.
Она также добавила, что эндокринологи советуют пациентам с сахарным диабетом есть небольшими порциями не реже 4-5 раз в день. Поэтому важно соблюдать интервалы между приемами пищи – есть стоит примерно каждые 4 часа – именно с учетом индивидуального образа жизни, а не опираться на условные временные рамки.
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