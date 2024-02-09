Диетолог: завтрак в первый час после подъема снижает риски сахарного диабета

«Например, когда ко мне пациент приходит и говорит, что ест 3 раза в день, и у него есть какие-то проблемы с лишним весом или жёлчным пузырём, я всегда говорю – вам нужен один перекус. Посмотрите, где слишком большой промежуток, и включите туда дополнительный прием пищи. И действительно, как только человек вносит тот самый перекус, ужин автоматически становится немного меньше по объёму. И когда приемы пищи по объему становятся меньше, то и риск возникновения диабета со временем снижается – нет резких скачков глюкозы. Поэтому дополнительный приём пищи хорошо влияет на профилактику развития диабета», — пояснила врач в беседе с ОСН.