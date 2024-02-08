Врачи объяснили, как кофе влияет на пустой желудок

Для большинства людей кофе натощак не несет опасности, однако иногда он может вызвать кислотный рефлюкс - заброс содержимого желудка в пищевод. Об этом сообщает Healthday.

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Хотя некоторые люди могут испытывать дискомфорт при употреблении кофе натощак, нет никаких научных доказательств того, что такая практика вредна. Если напиток вызывает боль или дискомфорт в ЖКТ, можно попробовать пить его с молоком, снизить крепость или степень обжарки.

Кофеин может вызвать расслабление нижнего сфинктера пищевода между пищеводом и желудком. Кроме того, он стимулирует выработку желудочной кислоты. Комбинация этих факторов может привести к забросу содержимого желудка в пищевод, что часто сопровождается изжогой. Однако крупное исследование 2014 года не обнаружило существенной связи между потреблением кофе и желудочным рефлюксом.