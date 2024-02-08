Врач-стоматолог поделилась лайфхаками, как сэкономить на лечении зубов

Ни для кого не секрет, что посещение стоматологической клиники отнимает у пациентов не только много времени и нервов, но и заметно бьет по кошельку. Российский врач-стоматолог Луиза Автандилян поделилась с WomanНit лайфхаками, как сэкономить на лечении зубов.

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Обращайтесь к стоматологу своевременно

Терпеть острую боль, спасаясь обезболивающими в ожидании, что всё пройдёт само по себе, — в корне неправильно, ведь зубы не имеют свойств для самовосстановления. Луиза: «Болевые ощущения никуда не уйдут, а наоборот повлекут за собой ряд серьезных проблем, а также полное отсутствие удовольствия от жизни и еще бóльшие медицинские затраты».

Исправьте прикус

Может показаться, что исправление прикуса и экономия на лечении зубов между собой никак не связаны. «Но дело в том, что дефекты прикуса со временем приводят к неправильной жевательной нагрузке на зубочелюстной аппарат, что вызывает преждевременное истирание эмали зубов и увеличивает риск развития многих стоматологических заболеваний — таких, как контактный кариес, клиновидные дефекты и рецессия десны», — поясняет наш эксперт. Кстати, немногие знают, что подобные аномалии могут перегрузить опорно-двигательную систему и даже вызывать нарушение осанки.

Уделяйте внимание гигиене полости рта

Тщательная гигиена ротовой полости — лучшая профилактика стоматологических проблем. Ежедневная чистка зубов при помощи щетки утром и вечером помогает поддерживать состояние зубов и десен на нормальном уровне, предотвращая размножение бактерий и формирование налета, что в свою очередь, снижает вероятность развития кариеса в разы.

Луиза рекомендует в течение дня для поддержания гигиены полости рта использовать различные удобные приспособления, такие как зубная нить (флосс), зубные ершики, монопучок или портативный ирригатор. Помните, что во время рутинной процедуры требуется аккуратно очистить поверхность языка — это поможет предотвратить возникновение таких заболеваний, как стоматит и гингивит, а также улучшит общее состояние ротовой полости и освежит дыхание.

Выполняйте профгигиену каждые 6 месяцев

Налет и зубной камень, которые образуются на зубах, являются питательной средой для вредоносных микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых пагубно влияют на состояние здоровья улыбки. Луиза: «К сожалению, удалить зубной камень и твердый пигментированный налет самостоятельно в домашних условиях невозможно. Именно поэтому необходимо регулярно (примерно раз в полгода) проводить профессиональную гигиену полости рта». Эта безопасная и эффективная процедура состоит из трех этапов: очищение зубов ультразвуком, удаление налета при помощи метода air-flow, а также полировка эмали для придания ей эстетичного вида.

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