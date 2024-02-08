Как поддерживать иммунитет в пожилом возрасте

Для поддержания крепкого иммунитета пожилым людям не только нужно исключить стресс, но и также правильно питаться. Так, обязательно в рационе пенсионеров должна быть белковая пища. Причем акцент лучше делать на молочных продуктах и пище растительного происхождения, советует врач-гериатр Надежда Рунихина.

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«Можно употреблять бобовые, такие как фасоль или соя. В качестве животного белка подойдут рыба и курица, но ни в коем случае не жирное мясо», — рассказала медик в беседе с «М24».

По ее словам, в рационе пожилых также должна присутствовать клетчатка, а получать ее можно из свежих овощей и фруктов.

Врач также призвала не забывать о витаминах. Особенно для иммунитета важны группы A, D, C и E, а также железо. Эти соединения можно получать, например, из моркови, сливочного масла, печени трески, кураги, цитрусовых и куриных яиц, пишет Радио «Комсомольская правда».