Дерматолог предостерегла от чрезмерного ухода за кожей зимой

«Большое количество средств для ухода, особенно если они подобраны не в соответствии с типом и потребностями кожи, может привести к аллергическим реакциям, сыпи, шелушению и в дальнейшем к более сильной реакции кожи на внешние стрессовые факторы», — сказала эксперт в беседе с газетой «Известия».