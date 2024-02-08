Врач рассказала, как долго можно держать окно открытым зимой

Проветривание помещений в холодное время года не только не вредит здоровью, но и может смягчить аллергию и предотвратить ОРВИ. Об этом порталу "Доктор Питер" рассказала педиатр клиники "АБИА" Мария Самсонова.

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Многие люди боятся заболеть из-за открытого окна. Однако научные исследования и наблюдения врачей говорят об обратном: регулярные проветривания снижают риск ОРВИ и помогают снизить воздействие аллергенов, объяснила врач.

"Различные простудные заболевания — это контакт с вирусами или бактериями, но никак не с воздухом из форточки. Сильно переохладиться, чтобы резко снизить иммунитет и дать волю собственной патогенной флоре, невозможно. Достаточно просто на время проветривания не сидеть прямо под окном или накинуть теплую кофточку, надеть носки, чтобы безопасно проветривать", - объяснила врач.