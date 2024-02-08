Отеки: причины и как от них избавиться

Вы, наверное, не раз просыпались утром и ужасались при взгляде на себя в зеркало. Нависшие веки, опухшие щеки, а ноги как будто ватные — это отеки. И совсем необязательно, что накануне вечером вы с удовольствием навернули тарелочку любимой селедки, отеки могут застать вас врасплох и по другим причинам. Почему они появляются и как с ними бороться, WomanHit рассказала нутрициолог, специалист по питанию Юлия Жакова.

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Причина появления отеков

Одной из основных причин отеков является задержка жидкости в тканях организма из-за нарушения водно-солевого баланса. Юлия: «Натрий и калий — основные электролиты, ответственные за управление водным балансом. Избыток натрия может привести к задержке воды в тканях, вызывая отеки». Если вы потребляете много соли, при этом мало пьете, ведете сидячий образ жизни, и у вас почти нет физической активности — все это тоже нарушает баланс и приводит к отекам, напоминает нутрициолог.

Из-за чего бывают отеки

Недостаток воды

Да, как бы это странно не звучало, если вы мало пьете воды, у вас могут появиться отеки. Это происходит из-за сложных механизмов регуляции жидкости в организме. Наш эксперт: «Когда человек испытывает дегидрацию, организм может начать удерживать воду в попытке сохранить ее для важных жизненных функций. Этот процесс регулирования воды осуществляется гормонами, например, антидиуретическим гормоном (ADH), который управляет сохранением воды в почках. Однако вместо того, чтобы улучшить гидратацию и решить проблему, дегидрация может привести к нарушению баланса воды и электролитов, что в конечном итоге может спровоцировать отеки».

Перед и во время менструации

Отеки во время менструации появляются из-за физиологических изменений, происходящих в организме женщины в этот период, а точнее, гормональных колебаний. «Уровень эстрогена может влиять на удержание натрия и воды в организме. Перед месячными этот процесс может быть более выраженным, что приводит к отекам», — рассказала Юлия Жакова.

Чтобы уменьшить отеки в особые дни, наш эксперт советует ограничить потребление соли перед месячными, пить больше воды (норма — 30 мл на 1 кг тела), удалить из рациона кофеин и алкоголь, так как они влияют на гидратацию и уровень отеков. «Кроме того, регулярные физические упражнения улучшают кровообращение и уменьшают отеки. Делайте небольшую разминку каждые 40 минут, можно просто пройтись, либо сделать 20—30 приседаний», — рекомендует Юлия.

Малоподвижный образ жизни и курение

Лимфатический отек или лимфедем — это состояние, при котором лимфатическая система неспособна эффективно транспортировать лимфу, что приводит к накоплению жидкости и вызывает отеки в тканях. Такой отек, как правило, наблюдается в конечностях. Нутрициолог: «Лимфатическая система не имеет собственного насоса, как кровеносная, и ее движение зависит от мышечной деятельности и других воздействий».

Чтобы улучшить лимфодренаж и стимулировать лимфатическую систему, Юлия советует делать массаж. «Можно делать самомассаж от конечностей, либо прийти к профессиональному массажисту. Также эффективен массаж щеткой. Для этого используйте специальные лимфодренажные щетки с мягкими нейлоновыми щетинами. Начните массаж с конечностей, двигаясь вверх по направлению к торсу. Движения должны быть легкими и ритмичными», — рассказывает врач.

Стресс

Кортизольные отеки вызваны действием гормона кортизола, который вырабатывается надпочечниками в ответ на стрессовые ситуации. Эксперт: «Мало того, что кортизол повышает аппетит, так он еще и запасает воду, тем самым вызывая отек. Обычно гормон поднимается при плохом качестве сна, стрессах и сильно ограниченном питании».

Чтобы это предотвратить, Юлия рекомендует хорошенько высыпаться, пить успокаивающий магний глицинат, либо принимать теплую ванну с эфирным маслом лаванды.

Как избавиться от отеков

Лимфодренаж

Эти методы улучшают лимфатический дренаж и снижают отеки. «Самый простой и доступный метод разгона лимфы — ходьба. В день нужно проходить 10 тысяч шагов. Активизировать мышцы и стимулировать лимфатическую систему помогут и легкие прыжки на месте. Тепловые процедуры, такие как баня и антицеллюлитные обертывания, также справляются с отеками», — советует нутрициолог.

Одно из эффективных упражнений от отеков — «Японская вибрация» или «Тараканчик». Юлия: «Начните утро, не вставая с кровати, лежа на спине, делайте вибрационные движения руками и ногами для запуска лимфы. Еще одно упражнение „Метод Мэрилин Монро“: необходимо лечь на спину около стены, прислонившись к ней ягодицами, и поднять ноги. Лежать так 15—20 минут для оттока лишней жидкости от конечностей».

Ванночки для ног

Если вы страдаете от отеков ног, Юлия Жакова советует делать ванночки. Держите ноги в воде 15—20 минут.

С солью — добавьте 1—2 столовые ложки морской соли в воду.

С травами — отлично подойдут ромашка, лаванда, мята, зверобой.

С эфирными маслами — используйте масло чайного дерева, лаванды или мелиссы.

Скипидарные ванны