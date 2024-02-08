Три способа повысить уровень энергии, когда ни на что не хватает сил

Февраль — непростой месяц, мы уже устали от холода и недостатка света, а до климатической весны еще долго. Большинство отмечает, что еле-еле удается выполнять текущие дела, а на большее не хватает никаких сил. Что делать? Пользуйтесь советами из нашего материала и почувствуете разницу.

© Unsplash

Мы живем во время турбулентности и вынуждены подстраиваться под быстро меняющиеся условия, которые диктует мир. Неопределенность вошла в нашу жизнь и вот уже не первый год мы меняем планы, работу и пытаемся справиться с хроническим стрессом.

Конечно, все знают о необходимости правильно питаться, регулярно бывать на воздухе, добавлять физическую активность и раньше ложиться спать. Однако большинство так и идет дальше по жизни, ничего не меняя, так как не находят на это времени и сил.

Особенно ощущается нехватка энергии в последний месяц зимы — новогодние праздники позади, мы устали от холода и недостатка солнца, да и питание большинства назвать здоровым и разнообразным сложно, сезонные овощи и фрукты не всегда радуют.

Как понять, что у вас недостаток энергии?

Постоянно хотите спать, даже если спали больше 9 часов.

Начали пропускать фитнес, даже те занятия, которые вам нравились.

Не хотите идти в гости, общаться с близкими и друзьями.

Испытываете головную боль.

Страдаете бессонницей.

Не можете сосредоточится на каком-то деле.

Копите как ком дела, которые не успеваете сделать.

Чаще болеете (в том числе обострение хронических заболеваний).

Забросили хобби.

Меньше интересуетесь своим внешним видом.

Испытываете сниженный или повышенный аппетит.

Важно! Если эти симптомы усугубляются и длятся более двух недель, важно исключить депрессивный эпизод. Лучше всего обратиться к врачу, рассказать о симптомах. Заодно и обследование пройдете, чтобы проверить здоровье!

Как себе помочь?

Ограничить гаджеты и ненужное общение

Мировые психологи давно всерьез заговорили о диагнозе «цифровое слабоумие». Это состояние характерно для людей, которые не могут оторваться от телефона: у этих особ наблюдаются нарушение внимания, чтения и понимания текстов, проблемы с памятью, а также трудности с написанием рукописных текстов. Те, кто после смартфона пытаются сделать заметку простой шариковой ручкой, замечают, что выглядят их старания, мягко скажем, каракулями.

Также постоянное залипание в телефоне и других гаджетов способствует выработке «дешевого дофамина», а после этого нам просто неинтересно добывать его другим путем — заниматься спортом, добиваться каких-то целей, заниматься сексом — мы не хотим прилагать усилия, если можем получить удовольствие быстро.

Если вы чувствуете истощение, важно убрать входящий информационный шум, на него у нас уходит очень много энергии. Выключите телевизор, поставьте телефон в беззвучный режим и используйте его только по делу, а также ограничьте контакты с людьми, после общения с которыми чувствуете себя разбитыми. Вначале вам будет тяжело, но через время вы увидите результат — ваше состояние улучшится.

Отказаться от алкоголя

Мы давно не замечаем, что алкоголь плотно вошел в нашу жизнь, и бокал-другой после рабочего дня многие считают нормой. Увы, регулярное употребление алкоголя забирает силы, даже если вы этого не замечаете. После алкоголя уменьшается фаза глубокого сна, значит, мы хуже высыпаемся. В итоге мы живем в замкнутом круге — вечный недосып, иллюзия расслабления в виде очередного бокала.

Не верите? Не проблема, просто откажитесь от употребления хотя бы на десять дней. И понаблюдайте, как много времени у вас занимают мысли о выпивке и поиске аргументов — почему сейчас самое время пропустить бокал. Вначале ваш сон может стать хуже, и вот она ваша реальность. Но через время вы увидите, что сил становится больше, и количество дел уменьшается.

Отмечать любые достижения

У нас в культуре принято себя ругать и подчеркивать то, что не получилось, так уж нас воспитали. В ситуации, когда энергия стремится к нулю, очень важно переместить фокус на то, что вам удалось. Доделали дело, которое тянулось несколько месяцев? Скажите себе, какая вы молодец. Легли спать пораньше? Тоже похвалите себя. Сделали уборку? Тоже отличный повод.

Это звучит странно, кажется, за что себя хвалить? Дело не в масштабе действия, а вообще в самом его факте. Так вы создаете позитивное подкрепление, а это хорошо влияет на нашу психику — вы получаете позитивные эмоции и снижаете излишнюю тревогу. Не переживайте, это вас на разбалует, наоборот. Вы станете поддержкой для себя в непростое время и обязательно увидите позитивные изменения.