Ученые описали идеальное для здоровья утро

Верно распределенные по времени питание, занятие спортом, работа, отдых, сон могут незаметно выправить состояние здоровья и настроение. В этом уверены ученые.

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Как пишет газета Daily Mail, у тех, кто просыпается между 5:22 и 7:21 утра уровень гормонов стресса выше, чем у тех, кто встает позже. Также было обнаружено, что эти люди более склонны к плохому настроению и боли в мышцах, простуде и головным болям.

Независимый эксперт по сну доктор Нил Стэнли утверждает, что подъем в 7 утра полезен для большинства людей, однако «недавнее исследование показывает, что самое важное для долголетия — это постоянство времени бодрствования», то есть важно придерживаться выбранного времени для подъема каждый день, даже по выходным.

Завтрак до 8 утра — лучшее время для перекуса после сна, утверждают ученые.

Оптимальное время для потребления кофе — с 9 утра до 14 часов. Дело в том, что бдительность связана с выработкой кортизола, который достигает максимума в среднем между 8 и 9 часами утра.

Об утренних тренировках исследование, проведенное в США, показало, что у женщин занятия с 6:30 до 8:30 утра снижают кровяное давление и количество жира в брюшной полости.