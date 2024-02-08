Стали известны ежедневные привычки для поддержания идеального веса

Привычка планировать рацион на день и брать еду с собой, когда нужно выйти из дома, поможет контролировать вес, заверил топ-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Кирилл Талаев. В комментарии для «Ленты.ру» он перечислил несколько простых ежедневных правил для поддержания тела в тонусе.

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Тренер заверил, что для контроля веса необходимо ежедневно проходить 10 тысяч шагов. Подойдут, по его словам, даже обычные пешие прогулки неспешным шагом.

План приема пищи — еще один способ сохранить хорошую физическую форму, продолжил Талаев. Идеальным решением будет брать с собой еду, чтобы избежать соблазнов перекусить чем-либо вредным, добавил он.

Старайтесь пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать гидратацию организма. Вода — это не только жизненно необходимый элемент, но и неотъемлемый участник многих химических реакций в организме

Не стоит забывать, по словам специалиста, и про полноценный сон. Он объяснил, что недостаток сна может привести к увеличению аппетита и снижению активности метаболизма. «Постарайтесь спать хотя бы семь-восемь часов в день и создавайте оптимальные условия для отдыха: темная комната, удобная кровать и отсутствие раздражающих факторов. Регулярный сон поможет вам сохранять энергию, улучшить работу организма и контролировать вес», — подытожил он.