Фрукты при похудении: как и в какое время их можно есть

При похудении фрукты необходимо употреблять в первой половине дня, сообщила в интервью РИАМО врач-терапевт Оксана Серебрякова. При этом, по ее словам, регулярное питье свежевыжатых соков может способствовать развитию сахарного диабета и набору лишнего веса.

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Правильное питание — это не скудная диета, а сбалансированное питание. Например, частое употребление свежевыжатых фруктовых соков может вызвать развитие сахарного диабета, способствовать набору лишнего веса. То же самое касается и фруктов. Поэтому тем, кто хочет похудеть, — употреблять фрукты в первой половине дня, — объяснила Серебрякова.

Она подчеркнула, что здоровое питание способствует не только поддержанию нормального веса, а также укреплению иммунитета и предотвращению многих заболеваний: диабета, ожирения и определенных видов рака. Терапевт посоветовала отдавать предпочтение натуральным и нежирным продуктам, в частности, овощам, цельным злакам, здоровым жирам и белковым источникам.