Диетолог: кефир полезен, но подходит не всем

Диетолог Соломотина: Кефир полезен, но подходит не всем
Кефир оказывает положительный эффект на ЖКТ, однако этот напиток подходит далеко не всем, заявила диетолог Елена Соломатина.
Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что послабляющим эффектом обладает только «мягкий» кефир, который был приготовлен всего за несколько дней до употребления. Позднее у кефира появляется резкий вкус, его свойства меняются, и он начинает оказывать крепящее действие, что не рекомендуется людям с гастритами, язвами, колитами, отметила специалист.
Пить на ночь «мягкий» кефир безвредно, а вот «крепкий», приготовленный давно напиток может приводить к бессоннице, указала она.
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