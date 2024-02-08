Диетолог: кефир полезен, но подходит не всем

Кефир оказывает положительный эффект на ЖКТ, однако этот напиток подходит далеко не всем, заявила диетолог Елена Соломатина .

Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что послабляющим эффектом обладает только «мягкий» кефир, который был приготовлен всего за несколько дней до употребления. Позднее у кефира появляется резкий вкус, его свойства меняются, и он начинает оказывать крепящее действие, что не рекомендуется людям с гастритами, язвами, колитами, отметила специалист.