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Диетолог Соломотина: Кефир полезен, но подходит не всем

Кефир оказывает положительный эффект на ЖКТ, однако этот напиток подходит далеко не всем, заявила диетолог Елена Соломатина.

Диетолог: кефир полезен, но подходит не всем
© unsplash

Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что послабляющим эффектом обладает только «мягкий» кефир, который был приготовлен всего за несколько дней до употребления. Позднее у кефира появляется резкий вкус, его свойства меняются, и он начинает оказывать крепящее действие, что не рекомендуется людям с гастритами, язвами, колитами, отметила специалист.

Пить на ночь «мягкий» кефир безвредно, а вот «крепкий», приготовленный давно напиток может приводить к бессоннице, указала она.

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ЗОЖ
Елена Соломатина