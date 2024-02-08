Диетолог объяснила, что будет, если каждый день выпивать порцию оливкового масла
Ежедневное потребление оливкового масла может принести большую пользу для здоровья. Так считает спортивный диетолог Эбигейл Робертс.
Когда вы ежедневно пьёте оливковое масло, с вами может случиться что-то необычное. Оливковое масло, особенно экстра-класса, является одним из самых популярных суперпродуктов.
Этот продукт богат антиоксидантными соединениями, такими как витамин Е, олеацеин и олеокантал, а также полифенолами, жирными кислотами и липидами, которые благоприятно влияют на здоровье волос, кожи, суставов.
Более того, оливковое масло помогает похудеть. Оно ускоряет метаболизм, снижает аппетит и уменьшает жировые отложения.
Оливковое масло можно добавлять в блюда, либо принимать отдельно, по одной столовой ложке в день.
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