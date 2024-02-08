Что будет, если каждый день выпивать порцию оливкового масла

Ежедневное потребление оливкового масла может принести большую пользу для здоровья. Так считает спортивный диетолог Эбигейл Робертс.

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Когда вы ежедневно пьёте оливковое масло, с вами может случиться что-то необычное. Оливковое масло, особенно экстра-класса, является одним из самых популярных суперпродуктов.

Этот продукт богат антиоксидантными соединениями, такими как витамин Е, олеацеин и олеокантал, а также полифенолами, жирными кислотами и липидами, которые благоприятно влияют на здоровье волос, кожи, суставов.

Более того, оливковое масло помогает похудеть. Оно ускоряет метаболизм, снижает аппетит и уменьшает жировые отложения.