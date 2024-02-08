Стало известно, как укрепить иммунитет в пожилом возрасте

"Лучше делать акцент на белке из молочных продуктов и пище растительного происхождения. Можно употреблять бобовые, такие как фасоль или соя. В качестве животного белка подойдут рыба и курица, но ни в коем случае не жирное мясо", – предупредила эксперт. Для поддержания иммунитета людям старшего возраста также важна клетчатка. "Ежедневное употребление овощей и фруктов с содержанием пищевых волокон способствует здоровью кишечника. Его микрофлора участвует не только в пищеварении, но и в обеспечении иммунного статуса пожилого человека", – говорит Рунихина.