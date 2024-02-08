Стало известно, как укрепить иммунитет в пожилом возрасте

Главный гериатр Москвы рассказала, как укрепить иммунитет в пожилом возрасте
Правильное питание, полноценный сон и снижение стресса помогут укрепить иммунитет пожилым людям. Об этом Москве 24 рассказала главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина. Специалист пояснила, что с возрастом иммунный статус человека ослабевает. я
"При лабораторном исследовании это трудно заметить, потому что уровень иммунных клеток – лимфоцитов, нейтрофилов – остается нормальным. Но снижаются их функция и активность. В результате усиливаются все воспалительные процессы, включая само старение, и ухудшается иммунная защита организма", – объясняет эксперт.
Прежде всего пожилым рекомендуется избегать ситуаций, где они могут заразиться и заболеть. "Желательно использовать индивидуальные средства защиты, не контактировать с больными людьми. В отношении острых респираторных инфекций пожилым рекомендована своевременная иммунизация против гриппа, пневмококковой инфекции и других", – перечисляет гериатр. В питании пожилого человека обязательно должны присутствовать продукты с содержанием белка.
"Лучше делать акцент на белке из молочных продуктов и пище растительного происхождения. Можно употреблять бобовые, такие как фасоль или соя. В качестве животного белка подойдут рыба и курица, но ни в коем случае не жирное мясо", – предупредила эксперт. Для поддержания иммунитета людям старшего возраста также важна клетчатка. "Ежедневное употребление овощей и фруктов с содержанием пищевых волокон способствует здоровью кишечника. Его микрофлора участвует не только в пищеварении, но и в обеспечении иммунного статуса пожилого человека", – говорит Рунихина.
Вместе с тем ежедневно необходимо употреблять продукты с содержанием витаминов A, D, C и E, а также железа. Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников рассказал, помогают ли чеснок и лук повысить иммунную защиту организма. Эти продукты содержат фитонциды, то есть летучие соединения, которые обладают антимикробным действием. Однако только одно употребление чеснока и лука не поднимет иммунитет. Для этого требуется комплексный подход, который включает в себя и сбалансированную диету, подчеркнул эксперт.