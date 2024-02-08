Сон менее шести часов: эксперты объяснили все риски

Сон менее шести часов в сутки крайне негативно сказывается на здоровье человека. Эксперты объяснили, какие физические и психические изменения происходят при недосыпе.

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Если вы спали менее шести часов только день, то никаких серьёзных осложнений со здоровьем не произойдёт, но проявятся некоторые видимые признаки недосыпа: тёмные круги под глазами, отёки век, тремор рук. Некоторые люди испытывают повышенную тягу к еде, гнев и раздражительность. Также распространены сонливость, утомляемость, снижение внимательности.

Сон менее шести часов в течение трёх дней ведёт к усилению вышеописанных симптомов. Также резко ухудшатся когнитивные способности, снижается иммунитет, усиливается воспаление в организме.

Четыре дня без нормального сна могут вызвать галлюцинации. Вы также можете заметить повышенную раздражительность, усталость, стресс, беспокойство.

Пять дней с таким режимом приведут к расстройству мышления, а на шестой день будет нарушено восприятие реальности.