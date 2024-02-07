Как конкретно смартфоны и компьютеры вредят вашему здоровью

Современный смартфон — это не просто средство связи, но и портативный компьютер, фотоаппарат, игровая платформа и многое другое. Однако, помимо пользы, гаджеты могут нести и серьезный вред своему владельцу, пишет «Российская Газета».

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94% проверенных смартфонов имеют «избыточную бактериальную обсемененность», по данным Роспотребнадзора. Стафилококки с дисплея (которые там бывают, да) могут попасть в организм через глаза или нос, вызывая различные инфекции. Для защиты необходимо регулярно обрабатывать смартфон и чехол антисептиком на основе спирта.

Есть также и влияние «синего цвета»: экраны устройств излучают синий цвет, который подавляет выработку мелатонина — «гормона сна». Для защиты рекомендуется включать фильтр синего цвета в настройках гаджета, отмечает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Еще одну опасность несет синий цвет, который излучают экраны устройств. Он ухудшает выработку мелатонина — гормона, «выключающего» организм человека с наступлением темного времени суток.

Проблемы со зрением? «Их есть у нас»: чрезмерное использование гаджетов может привести к близорукости и другим нарушениям зрения. ВОЗ рекомендует делать перерывы в работе с компьютером или ноутбуком каждые 2 3 часа.

«Важно делать перерывы в работе с компьютером или ноутбуком каждые 2 3 часа», — посоветовал Харитонов.

А вот прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости (более 80 дБ) может привести к потере слуха.