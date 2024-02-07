Кардиолог поделилась секретами быстрого засыпания

Улучшить качество сна и помочь в борьбе с бессонницей позволят физические упражнения, комфортная температура в комнате и промытый нос. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-терапевта, кардиолога и нутрициолога Ольгу Народовскую.

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По словам специалиста, нервная система человека состоит из симпатической и парасимпатической части. В дневное время суток гормоны стресса, а именно кортизол, адреналин и норадреналин, активируют работу первой части, а вторая – отвечает за отдых. В связи с этим специалист посоветовала обратить внимание на расслабляющую физическую нагрузку, например, йогу, которая позволит снять напряжение с верхней части туловища. Также врач перед сном порекомендовала проветривать комнату до 17 градусов. Именно такая температура, как она утверждает, поспособствует качественному сну.

"Также можно использовать аромалампу, например, добавив в нее масло сосны. Аромамасла воздействуют на лимбическую систему и способствует дополнительному расслаблению", – дополнила Народовская.

Есть и необычный способ, который поможет побыстрее заснуть – промывание носа перед сном. По словам эксперта, на протяжении всего дня в носу скапливается пыль и слизь, что не дает нормально циркулировать воздушным массам в этом органе. Таким образом, промыть нос можно с помощью морской воды или физиологического раствора. Ранее клинический психолог Татьяна Метелева заявила, что нарушение сна является одним из основных признаков психического нездоровья. По ее словам, многие игнорируют этот симптом.