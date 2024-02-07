Назван главный мешающий похудеть фактор

Существует много факторов, которые мешают похудеть, но в большинстве случаев лишний вес не уходит из-за привычки часто перекусывать, считает нутрициолог Катерина Кузина. В беседе с News.ru она назвала главную причину неудач в похудении.

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Кузина отметила, что даже легкие перекусы, если делать их достаточно часто, приводят к избыточному потреблению калорий. Таким образом, человеку может казаться, что он не ест ничего лишнего, а вес все равно не уходит, говорит нутрициолог.

Не все помнят про перекусы: банан, яблоко, горстка орехов, чашка-другая-третья кофе с молоком. Каждый из них по 200—500—600 калорий Катерина Кузина нутрициолог

Однако отказ от перекусов и снижение количества потребляемых калорий тоже не дадут желаемого результата, предупредила Кузина. По ее словам, поначалу вес действительно будет снижаться, но со временем организм адаптируется к дефициту калорий и замедлит метаболизм. «Поэтому голодать — не хорошая идея. Лучше питаться на небольшом дефиците калорий, но включить в свое расписание занятия спортом, которые, наоборот, разгоняют метаболизм, а не замедляют его, как голодание», — считает специалист по питанию.

Также Кузина посоветовала вести дневник питания, чтобы отслеживать количество и качество съеденных калорий. Притом последнее, по мнению нутрициолога, является наиболее важным пунктом, поскольку, если питаться однообразной и скудной пищей, возникнет дефицит полезных веществ и серьезные проблемы со здоровьем.