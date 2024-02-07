Степ-аэробика: что это, польза для организма и программа тренировок

Большой гид по спортивному направлению.

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В переводе с английского слово step означает «шаг», что уже говорит об основном движении этого вида аэробики, который не только популярен, но ещё и эффективен. Прежде чем приступить к активным тренировкам, предлагаем узнать о направлении чуть подробнее.

Как появилась степ-аэробика?

Возникновению степ-аэробики мы обязаны бодибилдерше из Америки Джин Миллер, которая получила травму колена. Обычная ходьба, показанная для реабилитации, спортсменке быстро наскучила. Для восстановления она стала тренироваться на крыльце дома, выполняя зашагивания на ступеньки.

Что приходит в голову, когда становится скучно во время физической активности? Музыка! Джин включила её в свои занятия, позже начала придумывать разные шаги, добавлять больше динамики, делая тренировку всё интереснее от раза к разу.

К моменту, когда травмированное колено пришло в норму, Миллер уже была в отличной физической форме и поняла, что такие занятия можно использовать не только как реабилитацию, но и как полноценную фитнес-программу.

В чём суть тренировок?

Занятия степ-аэробикой чаще всего групповые, но можно тренироваться и в одиночестве. Для занятия нужны спортивная одежда, музыка и специальная платформа, но её роль может выполнять и обычная ступенька. Суть заключается в ритмичных шагах на платформу, а также смене траектории, направления и скорости движения.

Сначала вам предстоит выполнить аэробную разминку, пошагав на полу и сделав небольшую растяжку, это позволит избежать травм. Далее начинается активная фаза, где вы и будете разучивать разные виды «степов», составлять из них связки шагов. В конце занятия вас ждёт небольшая заминка.

Нельзя не отметить простоту тренировок: тут не будет сложных танцевальных комбинаций, требующих подготовки, все движения может выполнять любой желающий. А постепенно с улучшением физических показателей можно и повысить сложность тренировок с помощью изменения скорости движения и высоты платформы.

«Тренировки будут полезны людям, которые хотят снизить вес, повысить выносливость, снять стресс и улучшить общее состояние организма».

Польза

Степ-аэробика – это кардиотренировка, направленная на развитие и укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Помимо этого, занятия способствуют снижению веса: за час можно сжечь от 300 до 600 калорий. Среди прочих положительных эффектов: укрепление костей, связок и сухожилий, повышение выносливости. Конечно, для эффекта необходимы регулярные занятия, здоровое питание и качественный сон.

Тренировки на степе очень активны и проходят в группах под энергичную музыку, что даёт возможность зарядиться энергией на весь день и найти единомышленников.

Противопоказания

Стоит обсудить занятия во время беременности. Если врач запретил вам аэробные нагрузки по медицинским показаниям, то о тренировке не может быть и речи. Но если такого запрета нет, класс с умеренным или лёгким уровнем принесёт только пользу.

Отдельный пункт тут также занимает существенное ожирение, мешающее координации и полноценному выполнению движений. В таком случае на суставы нижних конечностей ложится слишком большая нагрузка, которая может привести к травмам.

Что нужно сделать до тренировки?

Базовые движения степ-аэробики

Можно записаться в зал или найти подходящие вам видеотренировки и заниматься дома. Для понимания того, что входит в занятие, мы расскажем о пяти базовых движениях.

Basic Step

Техника выполнения

Knee Up

Техника выполнения

Mambo

Техника выполнения

Curl Leg

Техника выполнения

V-Step

Техника выполнения