Вредит здоровью и вызывает сонливость: вредные свойства растворимого кофе

Вредит здоровью и вызывает сонливость: специалист назвал вредные свойства растворимого кофе
Растворимый кофе не рекомендуют людям с гастритом или язвенной болезнью. Также в нем почти нет бодрящего кофеина. Его заменяют теобромин и кофейная кислота. В связке они вызывают сонливость.
В разговоре с newia.ru диетолог Артур Бернацкий уточнил:
- Вот есть возбудитель – кофеин, а есть подавитель – теобромин. В растворимом кофе практически нет кофеина, но есть теобромин. Люди, которые пьют тот же напиток "три в одном", не тонизируются, а засыпают.
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