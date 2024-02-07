Зимние тренировки: врач предупредила о риске переохлаждения во время занятий спортом

Зимние тренировки могут привести к переохлаждению, что проявляется ознобом, слабостью, потерей координации, обморожением и снижением температуры тела. Об этом рассказала врач-физиотерапевт из клиники академика Ройтберга Евгения Мурашкина.

© Вечерняя Москва

В случае появления таких признаков необходимо немедленно остановить тренировку, укрыться от холода, разогреться, выпить горячий напиток и при необходимости обратиться за помощью специалистов. Занятия зимними видами спорта, такими как бег на лыжах, конькобежный спорт, зимнее плавание и велоспорт, могут укрепить иммунную систему благодаря сочетанию физической активности и свежего воздуха.

Однако, людям с определенными заболеваниями рекомендуется проконсультироваться с врачом перед началом занятий для исключения противопоказаний к интенсивным видам спорта или тренировок при низких температурах, передает РИАМО.

7 февраля в России отмечается День зимних видов спорта, утвержденный в честь Олимпийских игр в Сочи. Олимпийский комитет России рекомендует проведение соревнований по хоккею, фигурному катанию, конькобежному спорту и другим зимним видам спорта в рамках этого праздника.