Стоматолог рассказала, как не стоит чистить зубы

Врачи рассказали об одном из самых вредных способов чистки зубов. В частности, речь идет об использовании ополаскивателей для полости рта, в которых содержится хлоргексидин.

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Британский стоматолог Зои Брукс из Плимутского университета рассказала Daily Mail, что хлоргексидин, содержащийся в таких средствах для придания дыханию свежести, уничтожает не только вредные бактерии, но и разрушает микробиоту в ротовой полости.

В результате погибают бактерии, которые должны защищать организм от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Также установлена связь между такими ополаскивателями и повышением артериального давления. Как оказалось, они уничтожают бактерии, отвечающие за переработку пищи в нитриты.

«В кишечнике нитриты превращаются в оксид азота. Он обладает способность эффективно расслаблять кровеносные сосуды, тем самым поддерживая кровяное давление на нормальном уровне», - отметила эксперт.