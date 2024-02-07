Диетолог рассказала, как справиться с перееданием

Диетолог сообщила, как справиться с перееданием
Диетолог Елена Мотова рассказала о причинах переедания. А заодно дала советы, как с этим справиться. В своем Телеграм-канале она отметила, что зачастую людям попросту жалко выбрасывать еду, вот они и съедают все до крошки.
«Разрешите себе не доедать ту еду, которая не нужна вашему телу и не принесет ему пользы. Можно для начала выбрасывать по одной чайной ложке, чтобы приучить себя к идее, что это в принципе возможно», - посоветовала Мотова.
Диетолог уверена, что проблема переедания идет из детства. Ведь именно тогда многих учат съедать все до последнего куска и ничего не выбрасывать. Однако после многие предубеждения сохраняются уже во взрослом возрасте.
«От того, что человек переедает, мир не станет лучше. Ешьте столько, сколько нужно вам, и не больше», - подытожила Елена Мотова.
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