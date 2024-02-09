Найден способ снизить риск саркопении у пожилых более чем в девять раз

Новое исследование показало, что многолетние занятия бегом могут принести другую пользу: они защищают от набора веса и жира. В исследовании приняли участие 109 молодых бегунов (от 20 до 39 лет) и 147 пожилых бегунов (от 70 до 89 лет). Их сравнивали с неспортсменами: 53 здоровыми молодыми и 94 здоровыми пожилыми. Все участники были мужчинами. Независимо от того, на какие дистанции бегали мужчины, их индекс массы тела был ниже, чем у обычных людей. Этот показатель представляет собой вес в килограммах, разделенный на квадрат роста в метрах. Он позволяет оценить наличие избытка или дефицита массы тела. При этом пожилые бегуны и в старости сохраняли низкую жировую массу, близкую к таковой у их молодых коллег. У 19% обычных пожилых мужчин было обнаружено саркопеническое ожирение, то есть высокий процент жировой массы и низкий процент мышечной. Однако лишь у 2% пожилых бегунов была та же проблема.