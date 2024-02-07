Сколько часов в день можно использовать наушники без вреда для здоровья

В день можно использовать наушники не более 3–5 часов, заявил заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев. Более длительное использование наушников может привести к проблемам со здоровьем.

«В среднем в день можно использовать наушники от трех до пяти часов, но не на высоких частотах. Может начаться воспалительный процесс и даже пролежень», – отметил он.

При этом эксперт советует слушать в наушниках классическую музыку. По его словам, она более комплексная и в ней содержится множество различных компонентов, которые вынуждают слух работать по максимуму. Кроме того, такая музыка способствует запуску мозгового процесса. Находясь дома, лучше всего использовать колонки. Это поможет избежать лишней нагрузки на слуховой аппарат. Однако если вы решили надеть наушники, то следует избегать использования «затычек» и «внутриканальных» моделей. Они создают вакуум, нагружая барабанную перепонку, передает News.ru.