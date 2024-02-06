Распорядок дня японцев перед сном: простые привычки, чтобы быть счастливым

Япония – страна, население которое одно из самых счастливых и долгоживущих в мире. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему японцы так счастливы?

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Мы вновь обращаем взор на Восток в поисках вдохновения и советов по улучшению качества нашей жизни. Чему мы можем научиться у японцев? Какие секреты скрываются за их ночными привычками и как мы можем применить их в нашей повседневной жизни? Всё очень просто.

Икигай: смысл существования

Икигай - это японский термин, который не имеет буквального перевода, но его можно определить как "причина жизни" или "смысл существования", который делает жизнь достойной с тех пор, как мы встаем утром. По мнению японцев, у каждого есть икигай, мотив или цель существования, то, что мотивирует и делает нас счастливыми, что дает энергию и радость. Некоторые нашли это и знают об этом, другие несут это в себе, но все еще не осознают или даже, возможно, никогда не достигнут этого.

Икигай связан с самореализацией и является чем-то неотъемлемым и спонтанным, благодаря чему наши действия совершаются не по принуждению общества, а выполняются с удовольствием, потому что они приносят нам удовлетворение сами по себе.

Люди, которые нашли свой собственный икигай, имеют лучшее здоровье, живут дольше и ведут более радостный и активный образ жизни. И хотя его поиск требует терпения, несомненно, он является одним из секретов долгой, молодой и счастливой жизни.

Но какие привычки заставляют японцев жить так долго и так хорошо?

У японцев есть несколько полезных традиций, которые способствуют их долголетию и качеству жизни. Вот некоторые из них:

соблюдение диеты с низким содержанием насыщенных жиров и сахаров на основе рыбы, цельнозерновых продуктов, соевых бобов, тофу, морских водорослей и овощей;

обильное питьё чая, который укрепляет иммунную систему, улучшает память, работу костей и сердца;

практика Хара Хати Бу, что означает "ешь, пока желудок не будет заполнен на 80% (это предотвращает появление избыточного веса, способствует пищеварению);

быть благодарным - отношение, которое может изменить ход вашей жизни, потому что способствует гармонии, уважению, чистоте и спокойствию.

Образ жизни японцев - это смесь традиций и современности, в которой отражены их тысячелетняя мудрость и технологические инновации. Японцы отличаются трудолюбием, дисциплинированностью, вежливостью и уважением к окружающей среде и обществу. Они также являются любителями природы, искусства и культуры и любят такие развлечения, как чайная церемония, оригами, икебана, манга, аниме, караоке или видеоигры.

Но один из ключей к тому, чтобы становиться счастливее с каждым днем, может заключаться в их ночных привычках. У японцев есть ряд ритуалов, которые они выполняют перед сном, которые помогают им расслабиться, лучше выспаться и подготовиться к следующему дню, а именно:

1. Есть суп на ужин.

Суп - типичное блюдо японской кухни, которое едят как на завтрак, так и на ужин. На ужин они обычно едят суп мисо, продукт, связанный с долголетием, из-за преимуществ, которые он приносит организму, поскольку его основной ингредиент - соя, и он является хорошим источником качественного белка. что может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП, а также увлажняет, насыщает, обеспечивает питательными веществами. и это облегчает пищеварение. Кроме того, он оказывает успокаивающее действие, идеально подходящее для завершения дня.

2. Примите горячую ванну.

Японцы известны своей культурой купания, уходящей корнями в глубь веков. Горячая ванна имеет множество преимуществ для организма: расслабляет мышцы, улучшает кровообращение, очищает кожу и снижает стресс, что помогает заснуть и хорошо выспаться.

3. Ложитесь спать пораньше и спите 7-8 часов.