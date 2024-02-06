Диетолог объяснила, чем полезны бананы и сколько их можно съесть

«Бананы можно назвать стратегическим продуктом, потому что они ещё содержат антиоксиданты и их по составу, по ценности можно сравнить с ягодами асаи, которые стоят очень дорого. Можно съесть банан — и мы получим те же самые витамины и микроэлементы», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.