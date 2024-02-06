Жирная пища может вызвать опасное заболевание

Врач назвал продукты, вызывающие опасное заболевание
Врач-флеболог Анатолий Жаботин предупредил, что нарушение норм правильного питания всегда чревато созданием благоприятной среды для развития опасных недугов.
По его словам, если в рационе человека часто присутствуют жирные и жареные продукты, то у него в два-три раза выше шансы на обнаружение варикозного расширения вен на конечностях, чем у приверженцев ЗОЖ, передаёт издание «Кубанские новости».
Как пояснил специалист, одним из частых побочных эффектов присутствия в рационе жирных продуктов является постепенное загустение крови.
«Из-за этого в ногах появляется ощущение сильной усталости, а в некоторых случаях конечности сильно отекают и становятся неподъёмными, – подчеркнул он. – Такие симптомы являются первыми признаками развивающегося варикоза».
Вызывают варикозное расширение вен и сильно солёные продукты. Это соленья, копчёная рыба, копчённое мясо и снеки.
«Чем больше соли поступает в организм, тем выше риски для кровеносных сосудов. Помимо этого, соль и жир провоцируют появление устойчивой гипертонии», – предупредил флеболог.
Чтобы продлить годы жизни и улучшить её качество, Жаботин рекомендует пересмотреть свои принципы питания, а также изменить способы приготовления пищи.
«Вместо жарки на сковороде лучше готовить мясо и рыбу в собственном соку в духовке. Сохранят полезные вещества и продукты, которые были отварены в воде или на пару», – резюмировал врач.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-флеболог Виктор Любимов рассказал, стоит ли ехать на море людям, больным варикозом.