Жирная пища может вызвать опасное заболевание

Врач-флеболог Анатолий Жаботин предупредил, что нарушение норм правильного питания всегда чревато созданием благоприятной среды для развития опасных недугов.

© unsplash

По его словам, если в рационе человека часто присутствуют жирные и жареные продукты, то у него в два-три раза выше шансы на обнаружение варикозного расширения вен на конечностях, чем у приверженцев ЗОЖ, передаёт издание «Кубанские новости».

Как пояснил специалист, одним из частых побочных эффектов присутствия в рационе жирных продуктов является постепенное загустение крови.

«Из-за этого в ногах появляется ощущение сильной усталости, а в некоторых случаях конечности сильно отекают и становятся неподъёмными, – подчеркнул он. – Такие симптомы являются первыми признаками развивающегося варикоза».

Вызывают варикозное расширение вен и сильно солёные продукты. Это соленья, копчёная рыба, копчённое мясо и снеки.

«Чем больше соли поступает в организм, тем выше риски для кровеносных сосудов. Помимо этого, соль и жир провоцируют появление устойчивой гипертонии», – предупредил флеболог.

Чтобы продлить годы жизни и улучшить её качество, Жаботин рекомендует пересмотреть свои принципы питания, а также изменить способы приготовления пищи.

«Вместо жарки на сковороде лучше готовить мясо и рыбу в собственном соку в духовке. Сохранят полезные вещества и продукты, которые были отварены в воде или на пару», – резюмировал врач.