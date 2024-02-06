Стали известны способы, которые помогут восстановить организм после зимы

Гастроэнтеролог и нутрициолог Екатерина Мацкевич поделилась рекомендациями по восстановлению организма после зимы.

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Чтобы восстановить организм после непростого периода, врач посоветовала минимизировать стресс в своей жизни. Постоянная напряженность быстро «съедает» витамины и минералы, которые попадают в организм.

Далее необходимо восстановить режим сна.

Врач напомнила, что мелатонин — это очень важный гормон, который помогает противостоять развитию заболеваний, включая онкологические и неврологические. Она посоветовала ложиться спать не позднее 23 часов, чтобы гормон успевал вырабатываться.

Еще один элемент успешного восстановления организма после зимы — это питание. Врач отметила, что стоит отказаться от перекусов. Основные приемы пищи должны быть сбалансированными и включать в себя белки, жиры, углеводы и клетчатку, передает телеканал «Санкт-Петербург».