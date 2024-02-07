Польза граната: какими свойствами он обладает и как помогает в профилактике старения мозга

По словам врача-терапевта, эксперта XFIT Екатерины Ладыгиной, гранат обладает множеством полезных свойств, которые имеют профилактический эффект в борьбе со старением мозга и онкозаболеваниями.

Кроме того, рассказала врач в разговоре с «Лентой.ру», уролитин А, содержащийся в гранате, помогает улучшить мышечную силу, производительность физических упражнений, уменьшает проявления дегенерации хряща и облегчает боль в суставах, является профилактикой остеопороза и поддерживает иммунитет.

Правда, отметила врач, аллергикам и людям с индивидуальной непереносимостью граната лучше исключить его из рациона. Также не рекомендуется злоупотреблять соком граната людям с болезнями ЖКТ.