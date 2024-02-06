Проблемы со сном поможет решить плюшевый мишка

Эксперимент, который провела компания Mattressnextday показывает, что при различных нарушениях сна – бессоннице, прерывистом сне, необходимо снизить кортизол и поднять уровень окситоцина. Сделать это можно за счет интерьерных решений в спальне, постельного белья и мягкой игрушки.

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Объятия с неодушевленным предметом в виде того же плюшевого мишки погружают нас в детские воспоминания, туда, где мы были защищены и нам было комфортно. Эти воспоминания дают возможность расслабиться, снижают уровень тревожности и стресса, что способствует засыпанию.

Ученые также отметили, что роль мягкой игрушки могут выполнять утяжеленные одеяла, которые придавливают нас во время подготовки ко сну, создавая эффект мягких объятий.

Ранее сообщалось, к чему может привести хронический недосып.