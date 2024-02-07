Как влияет на здоровье снижение веса на 5−10% от всей массы тела

Если вы решили начать худеть, то вам может казаться, что для здоровья нужно сбросить довольно много веса. Но это не всегда так. Исследования показывают, что даже незначительное похудение может улучшить ваше самочувствие.

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Допустим, ваш вес сейчас составляет 120 кг. Если вы решите сбросить всего 6 12 кг (5 10% всей массы тела), то ваше здоровье уже улучшится. И вот как именно.

Снижение уровня холестерина. Из-за ожирения повышается вероятность наличия в крови избытка «плохого» холестерина. Слишком много этого холестерина и высокий уровень триглицеридов вредят здоровью, сужают артерии, ограничивают кровоток. Это увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний, сердечного приступа, инсульта. Исследования также показывают, что улучшение показателей общего холестерина, «плохого» холестерина и триглицеридов становится очевидным уже при снижении веса на 5%.

Снижение артериального давления. Кровяное давление считается высоким, если его показатели выше 140/90. Потеря всего 5% общей массы тела улучшает систолическое и диастолическое артериальное давление (первая и вторая цифра в показаниях соответственно). Метаанализ 25 исследований влияния снижения веса на кровяное давление также показал, каждый потерянный килограмм снижает давление на один пункт.

Hindustan Times

Снижение вероятности развития диабета 2 типа. Научно доказано, что избавление от всего 7% общего веса снижает риск возникновения этой болезни на 58%.

Уменьшение боли в суставах и риска возникновения остеоартрита. В ходе одного исследования выяснилось, что потеря каждого килограмма веса привела уменьшению нагрузки на колено при каждом шаге во время повседневной деятельности в четыре раза.