Врачи рассказали, как с помощью лестницы можно проверить здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, что некоторые заболевания, например травму мениска или сердечную недостаточность, можно диагностировать с помощью «лестничного» теста. Об этом она рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

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По ее словам, симптомы таких недугов проявляются при высокой нагрузке, которую можно создать, поднимаясь по ступенькам. Кроме того, некоторые люди могут испытывать раздвоение в глазах при спуске. Как объяснил офтальмолог Михаил Коновалов, такой симптом свидетельствует о поражении верхней косой мышцы глаза, отвечающей за его движение вниз.

Иммунолог Андрей Продеус в свою очередь предупредил, что если при спуске или подъеме будет ощущаться боль в ноге, то, вероятнее всего, это связано с повреждением мениска. В таком случае следует провести соответствующие исследования.