Названы продукты, которые вредно есть на завтрак

Врачи по праву называют завтрак самым главным приемом пищи, который запускает работу пищеварительной системы и поддерживает ее здоровье.

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Однако для завтрака важно выбирать правильные продукты. Например, по словам врача-гастроэнтеролога, диетолога Анастасии Чижиковой, хлебобулочные изделия, макароны и другие простые углеводы нельзя есть в начале дня.

Эксперт уточнила, что это может привести к проблемам с перевариванием пищи, пишет «Газета.Ru». Также лучше отказаться на завтрак от свежих фруктов и овощей.

Идеальным завтраков Чижикова назвала блюда со сложными углеводами, например, овсянка, гречка, пшено и другие каши.